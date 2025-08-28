Icon Menü
Landkreis Rottal-Inn: Hoher Schaden bei Brand eines Wohnhauses entstanden

Landkreis Rottal-Inn

Hoher Schaden bei Brand eines Wohnhauses entstanden

Ein Wohnhaus steht in Flammen. Der Schaden geht in die Hunderttausende. Mit den Hintergründen beschäftigt sich nun die Polizei.
Von dpa
    Feuerwehrleute haben den Brand in dem Wohnhaus gelöscht. (Symbolbild)
    Feuerwehrleute haben den Brand in dem Wohnhaus gelöscht. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa

    Bei dem Brand eines Wohnhauses in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) ist ein Mensch leicht verletzt worden. Durch das Feuer entstand ein Schaden im niedrigen bis mittleren sechsstelligen Bereich, wie ein Polizeisprecher erklärte. Der Brand war demnach in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Von dort griffen die Flammen auf weitere Teile des Wohnhauses über. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

