Vater lässt Sohn ans Steuer - beide ohne Führerschein

Mit gefälschten Kennzeichen hat ein Mann ohne Führerschein seinem minderjährigen Sohn in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) Fahrunterricht gegeben. Wie die Polizei mitteilte, beobachteten Zeugen, wie zwei Personen am Busbahnhof mit einem Auto fuhren.

Bei der Überprüfung fand die Polizei heraus, dass weder der 37-jährige Vater noch der 17 Jahre alte Sohn einen Führerschein besitzen. Ferner wurden die Kennzeichen am Auto für einen anderen Pkw ausgegeben. Die Polizei ermittelt nun gegen beide wegen der Vergehen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Kennzeichenmissbrauchs.