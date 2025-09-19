Icon Menü
Landkreis Würzburg: Motorradfahrer gerät in Feld - schwere Verletzungen

Landkreis Würzburg

Motorradfahrer gerät in Feld - schwere Verletzungen

Ein 74-jähriger Motorradfahrer verunglückt im Landkreis Würzburg schwer. Warum kam er von der Straße ab? Die Polizei bittet um Hinweise.
    Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
    Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Stephan Jansen/dpa

    Ein 74-jähriger Motorradfahrer ist auf einer Staatsstraße im Landkreis Würzburg von der Fahrbahn abgekommen und bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er stürzte mit seiner Maschine am Abend zwischen Winterhausen und Heidingsfeld in ein Feld, wie die Polizei mitteilte.

    Verkehrsteilnehmer wurden demnach auf den Verletzten aufmerksam und verständigten die Rettungskräfte. Helfer der Feuerwehren Sommerhausen und Winterhausen seien schnell an der Unfallstelle gewesen und hätten erste Notversorgung geleistet, hieß es weiter. Der Mann wurde danach in ein Krankenhaus gebracht. Warum er von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Die Polizei sucht nun Zeugen.

