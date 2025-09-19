Wechselhafte Gurkensaison geht zu Ende

Die Gurkensaison in Niederbayern ist noch nicht ganz vorbei. Auf einigen Feldern wird noch gepflückt. Die Ernte dürfte insgesamt leicht unterdurchschnittlich ausfallen, sagte Lisa-Maria Puschak, Geschäftsführerin beim Landesverband der Bayerischen Feldgemüseanbauer, unter Verweis auf Rückmeldungen von Landwirten.

Die Saison sei heterogen ausgefallen. Manche Gurkenanbauer hätten schon Ende August die Ernte beendet und ihre Felder gemulcht - mangels weiterer Erträge. Andere dagegen seien noch bis Ende September in der Ernte.

Wie lange die Saison der jeweiligen Landwirte in diesem Jahr dauert, hänge vor allem Zeitpunkt der Aussaat ab und in welcher Wuchsphase die Pflanzen im Juli und August von Dauerregen und kühlen Temperaturen erwischt worden seien.

Ernte-Kernzeit ist von Juni bis August. Die Aussaat findet in der Regel ab März statt. Für ein gutes Wachstum braucht die Gurke eine Mischung aus Sonne, Regen und Nachttemperaturen von mehr als 15 Grad.

Die kleinen Gurkensorten seien in guten Mengen vorhanden, sagte Puschak. Von den großen Gurken, die die Landwirte schlichtweg länger wachsen lassen, gebe es in dieser Saison weniger.

Konkurrenz auf dem Gurkenmarkt

Eine Folge des Klimawandels sei, das beispielsweise in Skandinavien die Temperaturen im Sommer so hoch seien, dass dort Landwirte angefangen hätten Gurken anzubauen, berichtete Puschak. Solche Entwicklungen würden sich mittel- und langfristig auf den Exportmarkt auswirken.

Weitere Herausforderungen bleiben die Personallage und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln: Es sei für die Betriebe weiterhin schwierig, genügend Saisonarbeiter zu bekommen. Die Erntehelfer kämen überwiegend aus Rumänien. Von Gesetzes wegen dürften die Saisonkräfte nun aber 90 Tage statt wie bisher 70 Tage beschäftigt werden. Angesichts von Pflanzenkrankheiten und Schädlingen wäre eine einfachere Zulassung von bestimmten Pflanzenschutzmitteln notwendig.

Niederbayern gilt als das größte zusammenhängende Gurkenanbaugebiet Europas. Zu den Abnehmern zählen auch große Fast-Food-Ketten, die mit den Gurken ihre Burger belegen.