Vermisster Student tot in der Donau gefunden

Ein seit mehreren Wochen vermisster Student aus Passau ist tot in der Donau gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Sonntag im oberösterreichischen Engelhartszell eine zunächst unbekannte männliche Leiche im Fluss gefunden. Mittlerweile steht fest, dass es sich dabei um den 26-jährigen Vermissten handelt.

Der Student war Ende September nach einer Party in der Nacht nicht mehr aufgetaucht. Bei der groß aufgelegten Suche war neben einem Hubschrauber und einer Drohne auch Bergwacht im Einsatz.

Die zuständige Polizei in Österreich hat die Ermittlungen zur Todesursache des jungen Mannes übernommen und steht im Austausch mit den bayerischen Behörden.