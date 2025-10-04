Hamburger Sänger entdeckt die Wiesn: «Bier deutlich besser»

Der Hamburger Sänger Sean Riewesell entdeckt Bayern und die Wiesn - und findet daran Geschmack. «Mir gefällt das bayerische Bier auf jeden Fall deutlich besser. Ich muss tatsächlich immer wieder feststellen, dass ich am nächsten Tag nicht so einen Schädel habe», sagte der Sänger und Pianist aus Hamburg der Deutschen Presse-Agentur auf dem Münchner Oktoberfest vor dem an diesem Sonntag ausgestrahlten Auftritt bei den «Brettl-Spitzen» im BR Fernsehen.

«Ich habe es mir tatsächlich ein bisschen anders vorgestellt. Es ist unglaublich voll, aber auf jeden Fall sehr schön», sagte er. «Was wir in Hamburg natürlich gar nicht haben, ist, dass wir diese Tradition haben, vor allem, dass sich alle so festlich anziehen. Das finde ich als Hamburger, muss ich sagen, total toll und gefällt mir sehr gut.»

Er habe München in der vergangenen Zeit sehr in sein Herz geschlossen. «München ist ja für die Hamburger relativ fremd. Aber mir gefällt es immer besser. Es ist schon immer ganz schwierig, wieder nach Hause zu fahren.»

Riewesell verbreitet auf sozialen Netzwerken Videos von seiner Musik, Chansons im Retro-Stil. Dabei erinnert er - nicht nur musikalisch, sondern auch optisch - an Max Raabe. Auf Instagram erreicht er damit mehr als 50.000 Follower, über die «Brettl-Spitzen» hat er nun auch den Sprung ins Fernsehen gemacht.

Das Bier gefällt ihm besser als in seiner Hamburger Heimat. Foto: dpa

Der Musiker hat seine Liebe zu München entdeckt. Foto: dpa