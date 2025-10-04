Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Leute auf dem Oktoberfest: Hamburger Sänger entdeckt die Wiesn: «Bier deutlich besser»

Leute auf dem Oktoberfest

Hamburger Sänger entdeckt die Wiesn: «Bier deutlich besser»

Der Hamburger Musiker Sean Riewesell hält sich in jüngster Zeit oft in München auf, weil er bei den «Brettl Spitzen» im BR auftritt. Jetzt hat er zum ersten Mal die Wiesn besucht.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Sean Riesewell war das erste Mal auf der Wiesn.
    Sean Riesewell war das erste Mal auf der Wiesn. Foto: dpa

    Der Hamburger Sänger Sean Riewesell entdeckt Bayern und die Wiesn - und findet daran Geschmack. «Mir gefällt das bayerische Bier auf jeden Fall deutlich besser. Ich muss tatsächlich immer wieder feststellen, dass ich am nächsten Tag nicht so einen Schädel habe», sagte der Sänger und Pianist aus Hamburg der Deutschen Presse-Agentur auf dem Münchner Oktoberfest vor dem an diesem Sonntag ausgestrahlten Auftritt bei den «Brettl-Spitzen» im BR Fernsehen.

    «Ich habe es mir tatsächlich ein bisschen anders vorgestellt. Es ist unglaublich voll, aber auf jeden Fall sehr schön», sagte er. «Was wir in Hamburg natürlich gar nicht haben, ist, dass wir diese Tradition haben, vor allem, dass sich alle so festlich anziehen. Das finde ich als Hamburger, muss ich sagen, total toll und gefällt mir sehr gut.»

    Er habe München in der vergangenen Zeit sehr in sein Herz geschlossen. «München ist ja für die Hamburger relativ fremd. Aber mir gefällt es immer besser. Es ist schon immer ganz schwierig, wieder nach Hause zu fahren.»

    Riewesell verbreitet auf sozialen Netzwerken Videos von seiner Musik, Chansons im Retro-Stil. Dabei erinnert er - nicht nur musikalisch, sondern auch optisch - an Max Raabe. Auf Instagram erreicht er damit mehr als 50.000 Follower, über die «Brettl-Spitzen» hat er nun auch den Sprung ins Fernsehen gemacht.

    Das Bier gefällt ihm besser als in seiner Hamburger Heimat.
    Das Bier gefällt ihm besser als in seiner Hamburger Heimat. Foto: dpa
    Der Musiker hat seine Liebe zu München entdeckt.
    Der Musiker hat seine Liebe zu München entdeckt. Foto: dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden