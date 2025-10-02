Mann stirbt nach Unfall - Tochter hört am Telefon zu

Während er mit seiner Tochter telefoniert hat, ist ein Autofahrer auf der Autobahn 92 bei Neufahrn bei Freising verunglückt und tödlich verletzt worden. Der 60-Jährige habe am Telefon gesagt, er habe gesundheitliche Probleme, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe der Mann die Kontrolle über sein Auto verloren.

Der Wagen sei am Mittwoch gegen die Leitplanke geprallt und dann gegen ein Auto eines 23-Jährigen geschleudert worden. Anschließend sei der 60-Jährige auf ein Fahrzeug einer Frau aufgefahren. Zeugenaussagen zufolge überschlug sich sein Auto. Seine Tochter habe den Unfall mitangehört, bis die Verbindung abbrach.

Der 60-Jährige wurde in ein Krankenhaus geflogen, wo er kurz darauf starb. Der mittelschwer verletzte 23-Jährige wurde ebenfalls in eine Klinik geflogen. Die 48-Jährige aus dem dritten Auto erlitt leichte Verletzungen.