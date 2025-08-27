Polizei gibt bei Durchsuchung Warnschüsse ab

Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Morgen in München hat die Polizei mehrere Warnschüsse abgegeben. Grund sei eine Gefahrenlage beim Betreten der Wohnung gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt worden sei niemand. Nähere Angaben machte der Sprecher zunächst nicht.

Ein 52 Jahre alter Mann sei festgenommen worden. Neben ihm hätten sich zum Zeitpunkt der Durchsuchung noch mehrere Familienangehörige in der Wohnung befunden. Anlass für die Durchsuchung mit Spezialeinsatzkräften seien Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts gewesen, hieß es.

Hintergrund ist demnach ein Vorfall vom Dienstag der vorigen Woche. Zwischen zwei Gruppen war es dabei im Stadtteil Schwabing-Freimann zu einem Streit gekommen. Zwei 19-Jährige zogen sich dabei laut Polizei Verletzungen zu, sie wurden zur Behandlung in Kliniken gebracht. Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam bei der Auseinandersetzung auch eine Machete zum Einsatz, die von der Polizei sichergestellt wurde. Mehrere an dem Streit Beteiligte sollen noch vor Eintreffen der Polizei geflohen sein. Die Polizei bat mögliche Zeugen um Hinweise.