Protest gegen IAA: Demonstranten blockieren A9 bei München

Aktivisten haben am Donnerstagmorgen die A9 bei München blockiert. Die Aktion richtete sich offensichtlich gegen die aktuell laufende Automobilausstellung IAA.

Mehrere Demonstranten waren gegen 7.45 Uhr auf Höhe der Allianz-Arena auf eine Schilderbrücke geklettert. Nachdem die Polizei die A9 sperrte, klebten sich dann offenbar mehrere Demonstranten an der Fahrbahn fest.

A9 gesperrt wegen Demonstration von IAA-Gegnern

Im Berufsverkehr bildete sich schnell ein mehrere Kilometer langer Stau. Die Polizei rückte mit einem größeren Aufgebot an. Um die Aktivisten von der Schilderbrücke zu holen, war auch ein Hubwagen im Einsatz. Gegen 10 Uhr lief der Polizeieinsatz noch, etliche Autofahrer saßen weiterhin im Stau fest.