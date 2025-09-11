Icon Menü
IAA-Demo - A9 bei München am Donnerstag gesperrt

München

Protest gegen IAA: Demonstranten blockieren A9 bei München

Demonstranten haben am Donnerstagmorgen auf der A9 bei München für Behinderungen und einen größeren Polizeieinsatz gesorgt.
Von Sascha Borowski
    • |
    • |
    • |
    Aktivisten haben am Donnerstagmorgen mit einer Protestaktion für eine Sperrung der A9 gesorgt.
    Aktivisten haben am Donnerstagmorgen mit einer Protestaktion für eine Sperrung der A9 gesorgt. Foto: privat

    Aktivisten haben am Donnerstagmorgen die A9 bei München blockiert. Die Aktion richtete sich offensichtlich gegen die aktuell laufende Automobilausstellung IAA.

    Mehrere Demonstranten waren gegen 7.45 Uhr auf Höhe der Allianz-Arena auf eine Schilderbrücke geklettert. Nachdem die Polizei die A9 sperrte, klebten sich dann offenbar mehrere Demonstranten an der Fahrbahn fest.

    A9 gesperrt wegen Demonstration von IAA-Gegnern

    Im Berufsverkehr bildete sich schnell ein mehrere Kilometer langer Stau. Die Polizei rückte mit einem größeren Aufgebot an. Um die Aktivisten von der Schilderbrücke zu holen, war auch ein Hubwagen im Einsatz. Gegen 10 Uhr lief der Polizeieinsatz noch, etliche Autofahrer saßen weiterhin im Stau fest.

