Verdächtige nach mutmaßlicher Vergewaltigung identifiziert

Im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Vergewaltigung einer 17-Jährigen in einer Tiefgarage am Münchner Stachus Ende Mai hat die Polizei zwei Verdächtige identifiziert. Nur wenige Stunden nach der Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos meldete sich am Montagabend ein 17-Jähriger bei einer Polizeidienststelle und gab an, einer der Gesuchten zu sein, wie das Polizeipräsidium München am Dienstag mitteilte.

Kurz darauf konnte auch der zweite Verdächtige ermittelt werden, ein 15-Jähriger. Die jungen Männer wohnen im Landkreis Freising und im Landkreis München.

Die Jugendlichen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Ein Haftbefehl konnte nach Angaben der Ermittler nicht erwirkt werden, da die rechtlichen Voraussetzungen dafür nicht vorlagen.

Die Tat hatte sich am späten Abend des 30. Mai ereignet, nachdem die 17-Jährige die beiden Jugendlichen am Stachusbrunnen kennengelernt hatte. Gemeinsam waren sie in eine Tiefgarage gegangen, wo es laut Polizei zu der Vergewaltigung gekommen sein soll. Am Folgetag erstattete die Jugendliche Anzeige.