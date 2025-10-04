Wiesn-Endspurt: Festzelte dicht, Regen und Wind zum Finale

Traumhaftes Wetter, ausgelassene Stimmung und viele Gäste prägen den Samstag des Wiesn-Abschluss-Wochenendes. Wer am vorletzten Tag noch ins Zelt möchte, wird es aber schwer haben: Während des Reservierungswechsels werden die Festzelte zwischen 16 und 18 Uhr geschlossen, wie Pressestelle des Oktoberfests auf Instagram mitteilte. Ohne Reservierung lohne sich das Anstellen demnach gar nicht erst.

Ob es erneut zu einer vorübergehenden Schließung der Wiesn komme, sei bislang offen, wie es von der Pressestelle hieß. Im Fall der Fälle würde - wie am Freitag auch - zeitnah berichtet werden. Denn da strömten derart viele Menschen auf das Festgelände, dass der Einlass zeitweilig geschlossen wurde. Die Pressestelle zählte zu dem Zeitpunkt rund 300.000 Gäste.

Letzter Wiesn-Tag wird nass

Zum letzten Tag des Oktoberfests müssen sich die Besucher und Besucherinnen auf einen Wetterumschwung gefasst machen. Bis zum Sonntagmittag bleibt es wahrscheinlich noch trocken, für danach sollte der Regenschirm oder zumindest ein Regenmantel mit dabei sein. Wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte, kommen dann Schauer auf, bei Höchstwerten bis zu zwölf Grad. In Böen dürfte es zeitweise starken Wind geben.

Alter Brauch beendet symbolisch das Oktoberfest

Punkt zwölf Uhr gibt es dann am Sonntag das große Finale der Wiesn. An die 60 weibliche und männliche Böllerschützen schießen am Fuße der Bavaria ihren knallenden Salut in die Luft. Begleitet wird das Spektakel mit Blasmusik. Aber keine Sorge: Die Fahrgeschäfte und Festzelte haben noch bis in die Abendstunden geöffnet.

Icon vergrößern Hoch hinaus ging es für viele der Wiesn-Besucher. Foto: Peter Kneffel/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Hoch hinaus ging es für viele der Wiesn-Besucher. Foto: Peter Kneffel/dpa