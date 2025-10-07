Autodiebe versuchen zu fliehen - Polizei schießt

Im Zuge einer Verfolgungsjagd hat ein Polizist in der Münchner Innenstadt auf ein Fluchtauto geschossen. Zwei Jugendliche hatten den nicht verschlossenen Wagen zuvor in Milbertshofen gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Der Besitzer habe die Schlüssel im Auto vergessen.

Eine Streife entdeckte den Wagen kurz darauf an einer Kreuzung nahe des Odeonsplatzes. Als sich ein Polizist dem Fahrzeug näherte, wendete der Fahrer demnach und wollte fliehen. «Dabei gab der Polizeibeamte zwei Schüsse aus seiner Dienstpistole auf das Fahrzeug ab», hieß es von der Behörde. Verletzt worden sei niemand.

Die Täter flüchteten stadtauswärts, bis der Wagen gegen ein Verkehrszeichen prallte. Die Insassen rannten davon, konnten aber nach kurzer Flucht festgenommen werden. Der 17-Jährige war den Angaben zufolge alkoholisiert, beim 18-Jährigen schlug ein Drogenschnelltest an.

Die Jugendlichen müssen sich wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Kfz-Diebstahls und weiterer Verkehrsstraftaten verantworten. Auch die Rechtmäßigkeit der Schüsse soll überprüft werden.