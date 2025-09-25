Das zweite Wiesn-Wochenende wird bewölkt

Das zweite Wiesn-Wochenende soll mit vielen Wolken beginnen. Auf ausgiebigen Sonnenschein könnten die Besucherinnen und Besucher nicht hoffen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Denn die Sonne werde sich nur vereinzelt mit den Wolken abwechseln. Lediglich am Sonntag bestehe Hoffnung auf mehr Sonnenschein.

Außerdem könne es gelegentlich kleinere Regenschauer geben. Eine Jacke einpacken dürfte also nicht schaden. Vor allem, weil sich die Temperaturen tagsüber auf etwa 16 bis 17 Grad belaufen und es auch ohne starken Wind frisch werden kann.

Trübes Wetter auch im restlichen Bayern

Das wechselhafte Wetter werde auch im restlichen Freistaat erwartet. Am Freitag könne es in Schwaben und Franken regnen, in Niederbayern schaue die Sonne vorbei. Maximal belaufen sich die Temperaturen laut DWD auf 12 bis 19 Grad. In der Nacht kühlt es sich ab, zum Teil kann es neblig werden und gebietsweise regnen.

Auch der Samstag starte bewölkt, örtlich könne es regnen. Der DWD erwartet maximale Temperaturen von 13 bis 18 Grad. Am Sonntag stattet die Sonne Bayern einen Besuch ab. Es soll mit maximal 15 bis 19 Grad wieder wärmer werden. Die neue Woche starte wolkig, teils mit Schauern und Nebel.