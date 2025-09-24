Mann auf den Kopf geschlagen und lebensgefährlich verletzt

Nachdem ein Mann einen Mitbewohner einer Nürnberger Gemeinschaftsunterkunft lebensgefährlich verletzt haben soll, ist dieser festgenommen worden. Gegen den 35-Jährigen werde wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt, teilte die Polizei mit.

Die beiden Männern seien aus bislang ungeklärten Gründen in der Unterkunft am Montag in Streit geraten. Dabei soll der 35-Jährige mit einem spitzen Gegenstand auf den Kopf des anderen geschlagen haben. Sanitäter brachten den 55-Jährigen, der stark am Kopf blutete, in ein Krankenhaus.

Tatverdächtiger flüchtete zunächst

Nach der Tat flüchtet der Verdächtige. Er wurde am Mittwoch festgenommen. Eine Fahndung unter anderem mit einem Polizeihund sei am Montag zunächst erfolglos geblieben, hieß es. Nun muss ein Ermittlungsrichter entscheiden, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt. Was die Tatwaffe war, war zunächst unklar.