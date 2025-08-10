Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Nächtlicher Einsatz: Attacke mit abgebrochenen Bierkrug – Mann schwer verletzt

Nächtlicher Einsatz

Attacke mit abgebrochenen Bierkrug – Mann schwer verletzt

In einer Kneipe gibt es in der Nacht plötzlich eine Auseinandersetzung. Kurz darauf wird ein Mann notoperiert. Was ist passiert?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Einsatzkräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
    Die Einsatzkräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Mit einem abgebrochenen Bierkrug ist ein 37-Jähriger in einer Nürnberger Kneipe schwer verletzt worden. Er sowie drei andere Männer hätten in der Nacht zum Sonntag aus bislang unklaren Gründen miteinander gestritten, teilte die Polizei mit. Dann eskalierte die Situation: mit teils abgebrochenen Krügen sollen die Männer sich angegriffen haben. Ein 56-Jähriger habe dabei den 37-Jährigen verletzt.

    Noch in der Nacht sei der Verletzte notoperiert worden, hieß es. Gegen den 56-Jährigen wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt. Ein Haftrichter sollte prüfen, ob der Verdächtige in Haft muss oder nicht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden