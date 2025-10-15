Münchner Stammstrecke wegen Reparatur gesperrt

Münchner Pendler brauchen aktuell zusätzliche Geduld. Am Mittwochmorgen wurde die wichtige S-Bahn-Stammstrecke zwischen Pasing im Westen und dem Ostbahnhof gesperrt, wie aus den Störungsmeldungen der Bahn hervorgeht. Grund ist die Reparatur eines Signals. Auf der Seite wird zudem vor «deutlich verlängerten Reisezeiten» gewarnt. Zudem fahren viele Züge abweichend von ihrer eigentlichen Linienführung.

Betroffen sind dabei die S1, die S2, S3, S4, S5, S6, S20 und die Flughafen-S-Bahn 8. Letztere umfährt die Stammstrecke und hält auch nicht am Leuchtenbergring. Die S7 von Wolfratshausen zum Hauptbahnhof verkehrt normal.