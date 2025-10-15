Icon Menü
Nahverkehr: Münchner Stammstrecke wegen Reparatur gesperrt

Nahverkehr

Münchner Stammstrecke wegen Reparatur gesperrt

Ein Signal muss repariert werden. Das sorgt im morgendlichen Berufsverkehr für Umleitungen, Verzögerungen und ausfallende Züge.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Mitten im Berufsverkehr musste die Stammstrecke in München teilweise gesperrt werden. (Archivbild)
    Mitten im Berufsverkehr musste die Stammstrecke in München teilweise gesperrt werden. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

    Münchner Pendler brauchen aktuell zusätzliche Geduld. Am Mittwochmorgen wurde die wichtige S-Bahn-Stammstrecke zwischen Pasing im Westen und dem Ostbahnhof gesperrt, wie aus den Störungsmeldungen der Bahn hervorgeht. Grund ist die Reparatur eines Signals. Auf der Seite wird zudem vor «deutlich verlängerten Reisezeiten» gewarnt. Zudem fahren viele Züge abweichend von ihrer eigentlichen Linienführung.

    Betroffen sind dabei die S1, die S2, S3, S4, S5, S6, S20 und die Flughafen-S-Bahn 8. Letztere umfährt die Stammstrecke und hält auch nicht am Leuchtenbergring. Die S7 von Wolfratshausen zum Hauptbahnhof verkehrt normal.

