Auto stößt an Bahnübergang mit Zug zusammen

Ein Auto ist an einem unbeschrankten Bahnübergang in Mittelfranken mit einem Zug zusammengestoßen. Der Autofahrer sowie die 64 Menschen im Zug blieben allesamt unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach wollte der 58-Jährige am Sonntagabend den Bahnübergang bei Neusitz (Landkreis Ansbach) überqueren. Er sah den Zug kommen, schätzte allerdings die Entfernung falsch ein. Trotz Vollbremsung kollidierten Zug und Wagen. Gegen den Autofahrer wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.