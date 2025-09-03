Enkel sprechen bayerisch - Senior blockt Betrugsversuch ab

Ein mutmaßlicher Telefonbetrüger ist in Niederbayern wohl wegen seines fehlenden Dialekts an einem 84-Jährigen gescheitert. Der bislang unbekannte Täter habe den Senior am Dienstag in Bruckberg (Landkreis Landshut) angerufen, teilte die Polizei mit. Der Mann habe sich dabei auf Hochdeutsch als sein Enkel ausgegeben, dem etwas Schlimmes passiert sei, gab der Senior später der Polizei zu Protokoll.

Daraufhin habe der 84-Jährige das Telefonat beendet. Schließlich sprächen alle seine Enkel in bayerischem Dialekt, gab der Mann laut einem Polizeisprecher als Grund an. Geld fordern habe der Unbekannte am Telefon nicht mehr können. Der Senior habe aufgelegt.