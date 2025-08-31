Mann bedroht Autofahrerin mit Axt

Ein Mann hat eine Autofahrerin auf einer Straße bei Deggendorf mit einer Axt bedroht. Die Frau musste Polizeiangaben zufolge bremsen, weil der Mann auf der Fahrbahn lag. Dann sei der 61-Jährige aufgestanden, habe die neben ihm liegende Axt genommen und sei mit erhobener Axt auf das Auto der 67-Jährigen zugelaufen.

Die Frau fuhr mit ihrem Wagen laut Polizei zunächst rückwärts davon und rief die Polizei. Der Mann lief den Angaben nach in den angrenzenden Wald, wo Polizeibeamte ihn schließlich fanden. Laut Polizei war er bei dem Vorfall am Samstagabend betrunken. Weil er sich zudem in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe, brachten ihn die Polizisten in eine psychiatrische Fachklinik.