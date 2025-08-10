Mann bewusstlos geschlagen: Polizei sucht mutmaßlichen Täter

In Niederbayern ist ein 59-Jähriger von einem Unbekannten bewusstlos geschlagen worden. Als eine Polizeistreife in Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) eintraf, lag er am Boden, wie die Polizei mitteilte. Mit etlichen Prellungen und Schwellungen wurde der 59-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zu weiteren Hintergründen machte die Polizei keine Angaben.

Der mutmaßliche Täter sei nicht mehr vor Ort im Stadtteil Bad Gögging gewesen, hieß es. Zunächst verdächtigten die Beamten einen 21-Jährigen. Bei der Kontrolle soll er die Beamten mehrfach verbal beleidigt haben. Ersten Erkenntnissen nach war der 21-Jährige allerdings nicht der mutmaßliche Täter und wurde entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Der mutmaßliche Täter sei nicht gefunden worden.