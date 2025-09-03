Neunjähriger von Rottweiler gebissen und schwer verletzt

Im niederbayerischen Landkreis Regen hat ein Hund ein Kind ins Gesicht und in die Hand gebissen und dabei schwer verletzt. Der neun Jahre alte Junge wurde nach dem Vorfall am Dienstag in Ruhmannsfelden per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestand laut einem Polizeisprecher nicht.

Demnach handelt es sich bei dem Hund um einen Rottweiler. Wie genau es zu dem Biss gekommen war, konnte der Sprecher nicht sagen. Auch war unklar, wo sich die Eltern des Kindes bei dem Vorfall aufhielten. Nähere Angaben zum Hundehalter machte der Sprecher nicht. Gegen ihn ermittle die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.