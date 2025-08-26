Polizei holt Radler von Autobahn

Polizisten haben einen Radler von der Autobahn 92 in Niederbayern geholt. Gleich mehrere Anrufer hätten den Mann auf dem Rad am Montag bei Deggendorf den Beamten gemeldet, teilte die Polizei mit. Allerdings machten sie unterschiedliche Angaben dazu, ob der Radler auf der A92 oder der A3 unterwegs war - und in welche Fahrtrichtung.

Deshalb seien bis zu vier Streifenwagen auf der Suche nach dem Radler gewesen. Schließlich hätten die Beamten den 65-Jährigen auf der A92 nahe Plattling gefunden - er radelte dort laut Polizei auf dem Standstreifen. Der Mann habe den Polizisten gesagt, er habe nicht gewusst, dass man auf der Autobahn nicht mit dem Fahrrad unterwegs sein dürfe.

Die Beamten leiteten ihn demnach mit seinem Fahrrad von der A92. Der 65-Jährige sei zudem «eindringlich belehrt und verwarnt» worden, hieß es.