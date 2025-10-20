Polizei schießt nach Angriff von mit Messer bewaffnetem Mann

Nach einem Angriff eines Mannes mit einem Messer hat die Polizei in Landshut geschossen. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei ein Schuss abgegeben worden, teilte die Polizei mit. Der Mann sei dadurch im Bereich des Oberkörpers schwer verletzt worden und liege im Krankenhaus. Bei dem Einsatz wurden zudem zwei Polizisten und eine Polizistin verletzt.

Den Angaben zufolge hatte die Mutter des Mannes am frühen Nachmittag die Polizei zu ihrer Wohnung gerufen, weil ihr Sohn sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinde und sich aggressiv verhalte. Die Beamten seien an der Wohnung auf den Mann getroffen - woraufhin dieser die Polizisten mit dem Messer angegriffen habe. Deshalb sei es zum «Schusswaffengebrauch» gekommen.

Die beiden Polizisten wurden den Angaben nach bei dem Angriff durch das Messer verletzt. Der 30-Jährige soll sich dann wieder in die Wohnung zurückgezogen haben. Die Polizei forderte deshalb weitere Kräfte an, ehe der Mann festgenommen werden konnte.

Bei dem Einsatz wurde auch noch eine Polizistin verletzt. Sie und ihre ebenfalls verletzten Kollegen kamen ins Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft und die Kripo ermitteln nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Wegen des Schusses der Polizei wurde - wie üblich bei solchen Fällen - das Landeskriminalamt eingeschaltet.

