Notfälle: Ammoniak bei Brauerei ausgetreten

Notfälle

Ammoniak bei Brauerei ausgetreten

In einer Brauerei im Landkreis Augsburg ist Gas ausgetreten. Einsatzkräfte haben die Firma und die unmittelbare Umgebung geräumt. Auch die B300 ist gesperrt.
Von dpa
    Einsatzkräfte sind im Landkreis Augsburg zu einem Gasaustritt in einer Brauerei ausgerückt. (Symbolbild)
    Einsatzkräfte sind im Landkreis Augsburg zu einem Gasaustritt in einer Brauerei ausgerückt. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    In einer Brauerei in Gessertshausen (Landkreis Augsburg) ist Ammoniak ausgetreten. Das Firmengelände und der unmittelbare Bereich um die Brauerei wurden demnach evakuiert, wie ein Polizeisprecher sagte. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten, sowie Lüftungen und Klimaanlagen ausschalten. Zudem wurde die Bundesstraße 300, die durch den Ort führt, gesperrt.

    Ob es Verletzte gab, war zunächst unklar. Auch zur Ursache konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen.

