Bagger beschädigt Gasleitung - Gebäude evakuiert

Bei Bauarbeiten hat ein Baggerfahrer in Niederbayern nach Polizeiangaben eine Gasleitung aufgerissen. Jedoch sei die betreffende Stelle in einer Straße in Salching (Landkreis Straubing-Bogen) schnell lokalisiert und das Leck geschlossen worden, so dass kein Gas mehr habe austreten können.

Zur Sicherheit seien umliegende Gebäude evakuiert worden, teilte die Polizei mit. Etwa 15 Personen hätten ihre Häuser verlassen müssen. Gefahr bestand am Abend dem Bericht nach nicht mehr. Neben der Polizei waren Feuerwehr und Mitarbeiter eines Energieversorgers vor Ort.