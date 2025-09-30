Icon Menü
Notfälle: Blutspendedienst mit positiver Sommer-Bilanz

Notfälle

Blutspendedienst mit positiver Sommer-Bilanz

Gerade in den Sommerferien besteht oft die Sorge, dass die Blutspenden für Schwerkranke oder Unfallopfer zur Neige gehen. Nun liegt die Bilanz für diesen Sommer vor.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Blutspenden retten Leben. (Archivbild)
    Blutspenden retten Leben. (Archivbild) Foto: Oliver Berg/dpa

    Der Blutspendedienst (BSD) des Bayerischen Roten Kreuzes hat sich für die Spendenbereitschaft der Menschen während des Sommers bedankt. «Die Versorgung mit überlebenswichtigen Blutpräparaten konnte durchgängig sichergestellt werden», teilte der Blutspendedienst in München mit. Besonders in den Sommerferien sei die Spendenbereitschaft positiv aufgefallen.

    «Der BSD bedankt sich in aller Form, auch im Namen der kranken und schwerverletzten Patientinnen und Patienten im Freistaat, bei allen Lebensretterinnen und Lebensrettern, die sich den gesamten Sommer hinweg in den Dienst der Gemeinschaft gestellt haben und dies auch weiterhin tun», hieß es.

    Nun sei zu hoffen, dass auch alle neu hinzugekommenen Freiwilligen bei der Stange bleiben und auch sämtliche im Oktober angebotenen Termine gut ausgelastet werden. Nur mit einem kontinuierlichen Engagement könne das gesamte System dauerhaft aufrechterhalten werden, betonte der Blutspendedienst.

    In diesem Sommer gab es in Bayern genügend freiwillige Spender. (Archivbild)
    In diesem Sommer gab es in Bayern genügend freiwillige Spender. (Archivbild) Foto: Bodo Schackow/dpa
