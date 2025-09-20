Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Notfälle: Rettungsdienst meldet Todesfall vor Wiesn-Start

Notfälle

Rettungsdienst meldet Todesfall vor Wiesn-Start

Schon am Morgen vor dem Wiesn-Anstich ist die Aicher Ambulanz im Einsatz. Doch eine 70-Jährige stirbt trotz schneller Hilfe.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Einsatzkräfte der Wiesn-Sanitätsstation sind schon am Morgen vor dem Fass-Anstich im Einsatz. (Archivbild)
    Die Einsatzkräfte der Wiesn-Sanitätsstation sind schon am Morgen vor dem Fass-Anstich im Einsatz. (Archivbild) Foto: Matthias Balk/dpa

    Noch vor Eröffnung des Oktoberfestes ist eine 70 Jahre alte Frau im Bereich der Schausteller-Wohnwagen gestorben. Am Morgen ging ein Notruf bei den Einsatzkräften ein, wie der Wiesn-Sanitätsdienst der Aicher Ambulanz mitteilte. Ein Einsatzteam war schnell vor Ort und begann mit der Reanimation. Diese blieb den Angaben zufolge erfolglos – die Frau starb noch vor Ort. Genauere Angaben zur Todesursache machte der Wiesn-Sanitätsdienst zunächst nicht. Ein Kriseninterventionsteam übernahm die Betreuung der Angehörigen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden