Notfälle: Senior wendet auf Bundesstraße - Biker schwer verletzt

Notfälle

Senior wendet auf Bundesstraße - Biker schwer verletzt

In Schwaben rückt ein Hubschrauber aus und landet auf einer Bundesstraße. Ein Motorradfahrer muss in die Klinik. Was ist passiert?
Von dpa
    Die Bundesstraße war während der Maßnahmen gesperrt. (Symbolbild)
    Die Bundesstraße war während der Maßnahmen gesperrt. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    Ein Motorradfahrer ist bei Medlingen (Landkreis Dillingen an der Donau) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 73-jährige Autofahrer habe auf der Bundesstraße gewendet, teilte die Polizei mit. Dabei habe er den hinter ihm fahrenden 62-jährigen Biker wohl nicht gesehen. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der Senior blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun.

