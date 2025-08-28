Tödlicher Sturz in Tirol – Ermittler prüfen Ursache

Ein 62 Jahre alter Bayer ist in den Alpen bei Längenfeld in Tirol abgestürzt und ums Leben gekommen. Der Mann war am Schrankogel rund 130 Meter tief gestürzt, teilte die Landespolizei aus Tirol mit. Ein anderer Bergsteiger habe das beobachtet und den Notruf gewählt. Für den Mann aus dem Landkreis Kelheim kam jedoch jede Hilfe zu spät. Seine Leiche wurde mit einem Hubschrauber geborgen. Eine Obduktion steht den Angaben zufolge noch an. Die Ursache für den Absturz müsse noch genau ermittelt werden, hieß es.

