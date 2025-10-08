Toter an Bahngleisen - Identität weiter unklar

Eineinhalb Wochen nach dem Fund einer Leiche an Bahngleisen in Starnberg ist die Identität des Toten weiter nicht geklärt. Die Polizei hat nun ein Foto einer Überwachungskamera veröffentlicht, das den Mann zeigt, wie er an einem Bahnsteig entlanggeht. Weitere Fotos zeigen die Kleidung des Unbekannten. Die Kripo Fürstenfeldbruck erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Lokführer hatte die Leiche am Morgen des 28. September neben den Gleisen entdeckt. Die Obduktion habe keine Hinweise auf ein Kampf- oder Suizidgeschehen ergeben, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit. «Nach derzeitigem Sachstand muss demnach mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Unfallgeschehen ausgegangen werden.»

Der 30 bis 40 Jahre alte Mann mit schwarzen Haaren trug eine orangefarbene Jacke, ein rot-weiß kariertes Hemd, hellgraue Turnschuhe und blaue Jeans. Zudem hatte er eine weiße Basecap mit der Aufschrift «Paris 2024» bei sich.