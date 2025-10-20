Fußgänger gewürgt - Ermittlungen wegen Mordversuchs

Ein Fußgänger ist in Nürnberg von einem Unbekannten massiv gewürgt und verletzt worden. Zum Angreifer oder der Angreiferin gebe es bislang keine näheren Informationen, teilte die Polizei mit. Es sei nach derzeitigem Ermittlungsstand auch nicht ausgeschlossen, dass «zwischen dem Täter und dem Geschädigten eine wie auch immer geartete Vorbeziehung besteht». Ermittelt werde wegen Verdachts auf einen Mordversuch.

Der 34-Jährige war demnach am Freitag im Westen der Stadt zu Fuß unterwegs, als ihm von einer unbekannten Person plötzlich von hinten ein «Drosselwerkzeug» um den Hals gelegt wurde. Um was für einen Gegenstand es sich dabei handelte, sagte eine Polizeisprecherin zunächst nicht.

Opfer konnte sich selbst nicht befreien

Der Mann habe sich nicht befreien können, habe Atemnot bekommen, Einblutungen in den Augen erlitten und sei blau angelaufen, teilte die Polizei mit. Der Angreifer oder die Angreiferin sei geflüchtet, bevor Passanten beherzt eingriffen und den Mann aus dem Drosselwerkzeug befreiten. Der 34-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Beamten suchen jetzt nach Zeugen der Tat - darunter eine vierköpfige Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die in der betreffenden Zeit mit einem E-Scooter in der Nähe des Tatorts gewesen sein sollen.