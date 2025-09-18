Motorradfahrer gerät in Wald - und stirbt

Ein Motorradfahrer ist in der Nähe von Nürnberg von der Bundesstraße 14 abgekommen und tödlich verunglückt. Der Unfall passierte am Abend in einer langgezogenen Linkskurve zwischen Behringersdorf, einem Teil der Gemeinde Schwaig, und Rückersdorf, wie ein Polizeisprecher sagte. Aus noch unklarer Ursache sei der 34-Jährige nach rechts abgekommen und im Wald zum Liegen gekommen. Er sei zuvor gegen mehrere Bäume geprallt. Ein Unfall-Zeuge habe den Notruf gewählt. Eine Polizeistreife versuchte nach Angaben des Sprechers, den Verunglückten wiederzubeleben. Aber ohne Erfolg.

