Kind fällt beim Spielen aus Fenster

Ein Sechsjähriger ist in Oberbayern aus einem Fenster rund vier Meter in die Tiefe gefallen. Ein Rettungshubschrauber flog das Kind mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Das Kind habe sich in dem Haus in Ingolstadt beim Spielen im ersten Stock gegen das Fliegengitter eines geöffneten Fensters gelehnt. Das Gitter habe nachgegeben und das Kind sei nach unten gefallen, hieß es. Laut einem Polizeisprecher war der Junge nach dem Sturz ansprechbar, Lebensgefahr habe nicht bestanden.