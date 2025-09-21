Icon Menü
Oberbayern: Kind fällt beim Spielen aus Fenster

Oberbayern

Kind fällt beim Spielen aus Fenster

Ein kleiner Junge lehnt sich gegen das Fliegengitter vor einem geöffneten Fenster. Das Gitter gibt nach, der Junge stürzt in die Tiefe.
Von dpa
    Das Kind ist zwar nicht lebensbedrohlich, aber dennoch schwerverletzt in ein Krankenhaus geflogen worden. (Symbolbild)
    Das Kind ist zwar nicht lebensbedrohlich, aber dennoch schwerverletzt in ein Krankenhaus geflogen worden. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Ein Sechsjähriger ist in Oberbayern aus einem Fenster rund vier Meter in die Tiefe gefallen. Ein Rettungshubschrauber flog das Kind mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

    Das Kind habe sich in dem Haus in Ingolstadt beim Spielen im ersten Stock gegen das Fliegengitter eines geöffneten Fensters gelehnt. Das Gitter habe nachgegeben und das Kind sei nach unten gefallen, hieß es. Laut einem Polizeisprecher war der Junge nach dem Sturz ansprechbar, Lebensgefahr habe nicht bestanden.

