Grillwagen brennt auf A73

Auf der Autobahn 73 in Oberfranken hat ein Grillwagen-Anhänger gebrannt. Am Morgen wurde die Autobahn zwischen Bamberg-Süd und Hirschaid in Richtung Nürnberg zeitweise voll gesperrt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Es habe sich ein Stau von etwa zwei Kilometern Länge gebildet.

Der Anhänger wurde laut der Sprecherin rechtzeitig vom Auto abgekoppelt. Verletzt worden sei niemand. Wie es zu dem Feuer kam und wann es genau ausbrach, war noch unklar. Die Feuerwehr vermutete einen technischen Defekt. Wie hoch der Schaden war, blieb zunächst unklar.