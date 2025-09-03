Hoher Schaden nach Lastwagen-Brand auf A9

Rund 400.000 Euro Schaden sind beim Brand eines Lastwagens auf der Autobahn 9 in Oberfranken entstanden. Der mit 21 Tonnen Einwegbatterien beladene Laster war bei Gefrees (Landkreis Bayreuth) in Vollbrand geraten, wie die Polizei mitteilte. Die Autobahn in Richtung Berlin war demnach für rund acht Stunden komplett gesperrt. Wegen des dichten Rauchs ging auch auf der Gegenfahrbahn zeitweise nichts mehr.

Der Fahrer lenkte den Lastwagen laut Polizei am Dienstagnachmittag auf den Seitenstreifen, nachdem er einen Knall aus dem Motorraum gehört hatte und Rauch in das Fahrerhaus gestiegen war. Der Mann habe das Fahrzeug unverletzt verlassen. Die Polizei ging von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Auf der Autobahn staute sich der Verkehr auf bis zu neun Kilometer, auch die Umleitungsstrecken waren den Angaben nach teilweise überlastet. Während am späteren Nachmittag der Verkehr auf der A9 bereits wieder in Richtung Süden rollte, war die Autobahn in Richtung Norden laut Polizei bis Mitternacht gesperrt.