Drachenflieger stürzt ab - 27-Jähriger schwer verletzt

Ein 27-Jähriger ist beim Drachenfliegen in Neumarkt in der Oberpfalz abgestürzt und wurde dabei schwer verletzt. Der Mann hatte sich das Fluggerät erst kurz zuvor gekauft und wollte von einem im Winter als Skihang genutzten Hügel seinen ersten Testflug starten, wie die Polizei mitteilte.

Nach mehreren Fehlversuchen sei der 27-Jährige am Samstagnachmittag schließlich abgehoben. Allerdings verlor er laut Polizei die Kontrolle über den Drachen, nachdem ihn eine Windböe erfasst hatte. Daraufhin sei er aus rund zehn Metern Höhe in die Tiefe gestürzt.

Laut Polizei hatte der Mann weder den notwendigen Luftfahrschein noch eine Versicherung. Auch war der Skihang nicht als Startplatz zugelassen. Die Polizei ermittle deswegen nun wegen eines Verstoßes gegen das Luftverkehrsgesetz gegen den 27-Jährigen.