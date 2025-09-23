Icon Menü
Oberpfalz: Drei Menschen bei Unfall in Amberg verletzt - B85 gesperrt

Oberpfalz

Drei Menschen bei Unfall in Amberg verletzt - B85 gesperrt

Am Morgen kracht es in Amberg in der Oberpfalz zwischen mehreren Fahrzeugen. Drei Menschen werden laut Polizei verletzt, auf der B85 staut es sich.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Polizei und Rettungskräfte rückten am Morgen zu einem Unfall in Amberg aus. (Symbolbild)
    Polizei und Rettungskräfte rückten am Morgen zu einem Unfall in Amberg aus. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen in der Oberpfalz sind drei Menschen verletzt worden. Ein Mensch habe nach ersten Erkenntnissen schwerere Verletzungen erlitten, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Unfall ereignete sich am Morgen an einer Kreuzung an der Bundesstraße 85 in Amberg. Die Straße sei stadteinwärts gesperrt worden, der Verkehr staue sich. Wie es zu dem Unfall kam und wie viele Fahrzeuge genau beteiligt waren, war zunächst unklar.

