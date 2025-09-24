Duo greift Bundeswehr-Soldat an - Staatsschutz ermittelt

Nach einem Angriff eines Duos auf einen Bundeswehr-Soldaten in der Oberpfalz ermittelt der Staatsschutz der Polizei. Zwei Männer hätten den uniformierten 19-Jährigen in Sulzbach-Rosenberg zunächst auf Russisch angesprochen, als er in sein Auto stieg, um zur Arbeit zu fahren, wie die Beamten mitteilten. Der junge Soldat habe nicht darauf reagiert und sei in seinen Wagen gestiegen.

Daraufhin habe einer der beiden Männer die Fahrertür aufgerissen und den 19-Jährigen angegriffen. Der zweite Angreifer habe dem Soldaten gezielt gegen den Brustkorb getreten. Erst danach habe sich der 19-Jährige in seinem Wagen einschließen können, die beiden Angreifer seien daraufhin geflüchtet.

Zusammenhang zu Russlands Krieg in der Ukraine?

Durch den Angriff erlitt der Soldat laut Polizei leichte Verletzungen. In ein Krankenhaus habe er nicht gebracht werden müssen.

Laut einer Polizeisprecherin vermuten die Ermittler, dass das Motiv für den Angriff im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine steht. Details nannte die Sprecherin dazu nicht. Der Staatsschutz bei der Kripo Amberg übernahm die Ermittlungen. Die Polizei suchte zudem Zeugen für den Vorfall am Dienstagmorgen.