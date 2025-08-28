Ermittlungen gegen zwei Lastwagenfahrer nach Auffahrunfall

Nach einem Auffahrunfall zweier Lastwagen auf der Autobahn 3 in der Oberpfalz ermittelt die Polizei gegen beide Fahrer. Der Fahrer des hinteren Lastwagens habe angegeben, kurz vor dem Unfall bei Barbing (Landkreis Regensburg) eingeschlafen zu sein, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des anderen Lastwagens sei offenbar von einer Nothaltebucht auf die Autobahn gefahren, ohne auf den nahenden Lastwagen zu achten. Das hätten die Ermittler durch Videomaterial einer Dashcam herausgefunden.

Bei dem Unfall in der Nacht auf Donnerstag wurde der Fahrer des hinteren Lastwagens laut Polizei schwer verletzt. Der 45-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Zwei Autos seien durch Trümmerteile beschädigt worden, dabei sei eine etwa 100 Meter lange Ölspur entstanden. Die A3 sei deshalb in der Nacht für zwei Stunden in Richtung Passau gesperrt worden.