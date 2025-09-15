Icon Menü
Oktoberfest: 32.484 Wiesn-Patienten bei der Aicher Ambulanz

Oktoberfest

32.484 Wiesn-Patienten bei der Aicher Ambulanz

Die Aicher Ambulanz kann inzwischen auf fünf Oktoberfeste zurückblicken. Zeit für eine Bilanz.
Von dpa
    Mehr als 30.000 Patienten wurden behandelt.
    Bei den vergangenen fünf Oktoberfesten sind insgesamt 32.484 Patienten vom Rettungsdienst auf der Wiesn behandelt worden. Allein im vergangenen Jahr waren es 5.801, wie die Aicher Ambulanz mitteilte, die für den Einsatz auf der Wiesn verantwortlich ist.

    Und auch in diesem Jahr werden voraussichtlich wieder einige dazu kommen. Rund 500 Einsatzkräfte hat die Aicher Ambulanz unter Vertrag genommen und mit Schulungen auf ihren Einsatz auf dem Oktoberfest vorbereitet.

    302 Meter Faden vernäht

    Von den 5.801 Wiesn-Patienten mussten den Angaben zufolge 2.891 ärztlich behandelt werden, 97 schwebten in Lebensgefahr und mussten im Akutraum versorgt werden. In den zwei OP-Räumen, die der Sanitätsdienst auf dem Oktoberfest unterhält, wurden 462 Patienten behandelt, die Chirurgen vor Ort vernähten den Angaben zufolge 302 Meter Faden.

    Die Aicher Ambulanz ist nun das sechste Mal für den Sanitätsdienst auf dem Münchner Oktoberfest verantwortlich.

    Fast 6.000 Patienten waren es im vergangenen Jahr.
    Die Aicher Ambulanz geht in ihr sechstes Oktoberfest.
