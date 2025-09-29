Gegen Geld in geschlossene Wiesn-Zelte? Ordner verdächtig

Zwei Ordner sollen Gäste gegen Bargeld in ein geschlossenes Oktoberfest-Zelt gelassen haben. Die beiden 31-Jährigen seien daraufhin festgenommen und in die Wiesnwache gebracht worden, teilte die Polizei mit. Bei einem der Männer sei ein niedriger vierstelliger Betrag beschlagnahmt worden.

Die beiden Männer seien Taschendiebfahndern der Polizei aufgefallen - am Samstag, an dem das Wiesn-Gelände kurzzeitig wegen Überfüllung geschlossen worden war. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verstoßes gegen die Oktoberfestverordnung.