Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Oktoberfest: Hitze auf der Wiesn - Mehr als 130 Patienten

Oktoberfest

Hitze auf der Wiesn - Mehr als 130 Patienten

Auf der Münchner Theresienwiese hat das Oktoberfest begonnen - bei strahlendem Sonnenschein und Hitze. Doch die bekam nicht jedem.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Nich allen Wiesnbesuchern bekam die Hitze.
    Nich allen Wiesnbesuchern bekam die Hitze. Foto: Felix Hörhager/dpa

    Die Hitze hat Wiesnbesuchern beim Start des 190. Münchner Oktoberfestes zu schaffen gemacht. Bis zum frühen Nachmittag wurden schon mehr als 130 Patienten behandelt, wie die Aicher Ambulanz mitteilte. «Kreislaufprobleme von Jung bis Alt», hieß es von dem Rettungsdienst.

    Die jüngste Patientin war den Angaben zufolge erst 11 Jahre alt und wurde von ihrem Vater mit Kreislaufproblemen zum Servicepoint gebracht. Die älteste Patientin war 72 Jahre alt und sei ebenfalls aufgrund des warmen Wetters kollabiert. Ihr Ehemann habe über den Notruf die Rettungskräfte verständigt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden