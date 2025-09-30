Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Oktoberfest: Kellnerinnen lassen mutmaßlichen Geldfälscher auffliegen

Oktoberfest

Kellnerinnen lassen mutmaßlichen Geldfälscher auffliegen

Zwei Bedienungen bemerken, wie ein Mann sein Getränk mit gefälschten 50-Euro-Scheinen bezahlen möchte. Beamte finden später noch viel mehr.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Als den Bedienungen die Geldscheine komisch vorkommen, informieren sie die Polizei. (Symbolbild)
    Als den Bedienungen die Geldscheine komisch vorkommen, informieren sie die Polizei. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Mehrere tausend Euro Falschgeld konnte die Polizei wegen zwei aufmerksamen Oktoberfest-Bedienungen aus dem Verkehr ziehen. Ein Gast habe am Montag zweimal ein Getränk bestellt und versucht, mit gefälschten 50-Euro-Scheinen zu bezahlen, teilte die Polizei mit. Die Kellnerinnen bemerkten dies und informierten die Beamten.

    Bei einer Durchsuchung des Hotelzimmers des Verdächtigen fanden die Polizisten schließlich Blüten im Wert von mehreren tausend Euro. Gegen den 39-Jährigen werde nun wegen gewerbsmäßiger Geldfälschung und Inverkehrbringen von Falschgeld ermittelt, hieß es weiter. Ein Richter entscheidet jetzt, ob der Verdächtige in Untersuchungshaft muss.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden