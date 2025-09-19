Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Online-Marktplatz: Betreiber von Immobilienscout24 kauft Plattformen in Spanien

Online-Marktplatz

Betreiber von Immobilienscout24 kauft Plattformen in Spanien

Scout24 expandiert nach Spanien und will mit Fotocasa und Habitaclia neue Nutzer erreichen. Jeden Monat suchen dort mehr als acht Millionen Menschen nach Immobilien.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Scout24 steigt in das Geschäft mit Immobilieninseraten in Spanien ein.
    Scout24 steigt in das Geschäft mit Immobilieninseraten in Spanien ein. Foto: Clara Margais/dpa

    Scout24 übernimmt die spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia. Der Unternehmenswert der Transaktion liege bei 153 Millionen Euro, teilte der Betreiber der Anzeigenplattform Immobilienscout24 am Donnerstagabend in München mit. Verkäufer ist der Finanzinvestor EQT.

    Die spanischen Plattformen haben Scout24 zufolge mehr als acht Millionen monatlich aktive Nutzer, rund eine Million Immobilienanzeigen und etwa 14.000 gewerbliche Kunden. Beide Unternehmen würden unter ihren etablierten Namen weitergeführt, hieß es. Den Abschluss der Transaktion erwartet Scout24 innerhalb der nächsten sechs Monate.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden