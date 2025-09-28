Icon Menü
Parteien: Kirschstein und Pollack neue Generalsekretäre der Bayern-SPD

Parteien

Kirschstein und Pollack neue Generalsekretäre der Bayern-SPD

Die beiden Kommunalpolitiker aus Ansbach und Forchheim sind außerhalb der SPD kaum bekannt. Dennoch sind die Erwartungen groß.
Von dpa
    Teil eines Duos mit Kathrin Pollack: der neue Generalsekretär der SPD in Bayern, Uwe Kirschstein.
    Teil eines Duos mit Kathrin Pollack: der neue Generalsekretär der SPD in Bayern, Uwe Kirschstein. Foto: Armin Weigel/dpa

    Die SPD in Bayern hat nach ihren neuen Landesvorsitzenden nun auch zwei neue Generalsekretäre gewählt. Kathrin Pollack und Uwe Kirschstein sollen dem Vorstand helfen, die Partei wieder zurück in die richtige Spur zu führen, wie es die wiedergewählte Landeschefin Ronja Endres kürzlich nannte. Die beiden Kommunalpolitiker sind außerhalb der SPD bisher kaum bekannt. Pollack erhielt in der Abstimmung auf dem Landesparteitag in Landshut 86 Prozent, Kirschstein 90 Prozent der Stimmen, wie eine Parteisprecherin sagte.

    Pollack ist in ihrer mittelfränkischen Heimat Ansbach Stadträtin, Co-Fraktionsvorsitzende und weitere Stellvertreterin des Oberbürgermeisters. Kirschstein ist seit 2016 Oberbürgermeister in Forchheim. Die Neubesetzung war notwendig geworden, weil die amtierende Generalsekretärin Ruth Müller ebenso wie ihr Stellvertreter Nasser Ahmed bei der turnusmäßigen Neuwahl des Landesvorstands nicht mehr kandidierten.

    Am Vortag hatte der Landesparteitag bereits Ronja Endres und Sebastian Roloff als neues Vorsitzenden-Duo gewählt. Bei der turnusmäßigen Neuwahl erhielt Endres 86 Prozent der Stimmen, für Roloff votierten 74 Prozent.

    Ronja Endres und Sebastian Roloff führen fortan die Bayern-SPD.
    Ronja Endres und Sebastian Roloff führen fortan die Bayern-SPD. Foto: Armin Weigel/dpa
    Wurde als Duo mit Uwe Kirschstein zur neuen Generalsekretärin der Bayern-SPD gewählt: Kathrin Pollack.
    Wurde als Duo mit Uwe Kirschstein zur neuen Generalsekretärin der Bayern-SPD gewählt: Kathrin Pollack. Foto: Armin Weigel/dpa
    Endres erhielt 86, Roloff 74 Prozent der Stimmen der Delegierten.
    Endres erhielt 86, Roloff 74 Prozent der Stimmen der Delegierten. Foto: Armin Weigel/dpa
