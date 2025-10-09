Angebliches Nazi-Gift erweist sich als harmloses Pulver

Meldungen über den Fund von Ampullen mit angeblichem Nazi-Gift in Hemhofen (Landkreis Erlangen-Höchstadt) haben sich als bloße - und letztlich falsche - Vermutung erwiesen. Die von einem 15-Jährigen in einem Waldstück bei Höchstadt gefundenen Glasampullen hätten ein weißes Pulver enthalten, das sich als harmloses Medikament herausgestellt habe, sagte Matthias Vogel, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion in Höchstadt. Die Ampullen seien entsorgt worden, weitere polizeiliche Maßnahmen werde es nicht geben.

Ampulle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Höchstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vermutung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis