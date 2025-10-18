Icon Menü
Polizei: SEK-Einsatz in Kaufbeuren – Sohn soll Vater bedroht haben

Polizei

SEK-Einsatz in Kaufbeuren – Sohn soll Vater bedroht haben

In Kaufbeuren rückt ein SEK der Polizei aus. Es geht um einen Mann «im psychischen Ausnahmezustand» – mutmaßlich mit einer Waffe.
Von dpa
    In Kaufbeuren ist ein Spezialeinsatzkommando der Polizei ausgerückt. (Symbolbild)
    In Kaufbeuren ist ein Spezialeinsatzkommando der Polizei ausgerückt. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Bei einem SEK-Einsatz ist in Kaufbeuren laut einem Polizeisprecher ein Mann in einem «psychischen Ausnahmezustand» in Gewahrsam genommen und in eine Klinik gebracht worden. Der 26-Jährige soll am Freitag in einer Wohnung seinen Vater bedroht haben, der anschließend den Notruf absetzte. Der Sohn soll mit einer Waffe – aber nicht mit einer Schusswaffe – bewaffnet gewesen sein, wie der Polizeisprecher sagte. Verletzt wurde niemand. Weitere Angaben konnte der Sprecher zunächst nicht machen.

