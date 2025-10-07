Mann soll junge Frau in Oberbayern vergewaltigt haben

Ein Mann soll eine 20-Jährige nach einer Musikveranstaltung in Oberbayern vergewaltigt haben. Laut Polizei verließ die Frau kurz nach Mitternacht mit einem bislang unbekannten Mann die Veranstaltung in Grassau (Landkreis Traunstein). In der Nähe soll sie dann von dem Mann vergewaltigt worden sein.

Das habe die junge Frau den Beamten geschildert, sagte ein Polizeisprecher. Zeugenaussagen dazu gebe es bislang nicht.

Die junge Frau habe sich demnach gewehrt und um Hilfe gerufen. Eine Zeugin fand die 20-Jährige kurz darauf, Security-Mitarbeiter verständigten die Polizei. Die junge Frau sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine erste Fahndung nach dem Verdächtigen blieb ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Traunstein ist auf der Suche nach dem Mann und bittet um Hinweise.