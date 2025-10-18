12-Jährige mit Down-Syndrom in München vermisst

Ein 12 Jahre altes Mädchen mit Down-Syndrom wird in München vermisst. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind zuletzt gegen 16.30 Uhr mit seiner Familie im Bereich des U-Bahnhofs Forstenrieder Allee unterwegs. In einem unbeobachteten Moment habe sich das Mädchen dann von dort entfernt.

Es sei nicht auszuschließen, dass sich die 12-Jährige in einer hilflosen Lage befinde, hieß es. Das Kind spreche nicht und wirke deutlich jünger als es sei.

Die Polizei bat die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach dem vermissten Mädchen. Das Kind sei etwa 1,40 Meter groß, habe einen dunkelblonden Zopf, trage eine Brille, eine blaue Hose mit weißen Punkten und einen grauen Pulli. Außerdem habe das Mädchen eine Puppe dabei.