Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Polizeieinsatz an Schule: Polizei nimmt Verdächtigen an Friedberger Schule fest

Polizeieinsatz an Schule

Polizei nimmt Verdächtigen an Friedberger Schule fest

Polizeieinsatz an der Mittelschule: Nach einem Alarm wegen Körperverletzung wird eine Person festgenommen. Was bisher über den Vorfall bekannt ist.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    «Derzeit besteht keine Gefahr für Unbeteiligte», teilte das Polizeipräsidium in Augsburg mit. (Symbolbild)
    «Derzeit besteht keine Gefahr für Unbeteiligte», teilte das Polizeipräsidium in Augsburg mit. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Im schwäbischen Friedberg hat die Polizei an einer Schule einen Verdächtigen festgenommen. Wie eine Polizeisprecherin berichtet, wurden die Beamten wegen einer Körperverletzung alarmiert. Ob tatsächlich jemand im Bereich der Mittelschule verletzt wurde, war allerdings zunächst unklar. «Derzeit besteht keine Gefahr für Unbeteiligte», teilte das Polizeipräsidium in Augsburg mit.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden